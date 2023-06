Paggamit, pagbebenta ng vape, hinigpitan

Hinigpitan pa lalo ng pamahalaang lokal ng Valenzuela ang paggamit at pagbebenta ng vape sa kanilang lungsod.

Sa ilalim ng ipinasang Ordinance No. 1098 Series of 2023 na mas kilala bilang Non-Combistable Nicotene and Non-Nicotene Delivery Systems Regulation, 18 anyos pataas lang ang papayagang bumili at gumamit ng mga vape product.

Nakarehistro rin dapat sa Department of Trade and Industry (DTI) o Securities and Exchange Commission (SEC) ang produkto kapag ibebenta ito sa online.

Nakasaad din sa orinansa na bawal ibenta at gamitin ang mga vaporized nicotine at non-nicotine product sa mga eskuwelahan, elevator, mga lugar na may panganib sa sunog tulad ng mga gasolinahan, pampublikong lugar, ospital, simbahan, transportasyon at conference hall.

Pagmumultahin ang mga violator ng 20,000l sa unang paglabag; P30,000 sa ikalawang paglabag; at P50,000 sa ikatlong paglabag.(Orly Barcala)