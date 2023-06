Pagbabawal sa pagkaing trans fatty acid epektibo na

Ipinagdiwang ng mga health advocate ang pagsisimula nitong Hunyo 18 ang pagbabawal sa trans fatty acids o mga pre-packaged at processed foods sa bansa.

Ayon kay Dr. Luigi Segundo ng Philippine Heart Association ( PHA) sa isang press conference kasama ang mga kapwa tagapagtaguyod ng kalusugan sa Quezon City makakatulong sa kalusugan ang hakbang na ito.

“Ang pagbabawal na ito sa trans fats ay makakatulong na mapabuti ang kalusugan ng mga Pilipino at maprotektahan ang mga mamimili mula sa mga panganib ng trans fats,” ani Dok Segundo.

Kabilang sa mga produktong tradisyunal na mataas sa iTFA ang margarine, coffee creamer, at mga baked goods gaya ng mga donut at cookies at iba pa. Ang mataas na paggamit ng trans fatty acids o trans fat ay isang kilalang sanhi ng mga problema sa puso at cardiovascular disease.

Ayon pa kay Dr. Segundo ang mga sakit sa cardiovascular ay nananatiling nangungunang pumapatay ng mga Pilipino ayon sa Philippine Statistics Authority.

Inilunsad din ng grupo na binubuo ng mga abogado, doktor, nutrisyonista, at consumer ang Bantay Kontra Trans Fat bilang inisyatiba upang pasiglahin ang pagsunod ng mga gumagawa ng pagkain at suportahan ang mga programa ng DOH at FDA para alisin ang trans fat.

Sinabi naman ni Atty. Sophia San Luis ng public interest group na ImagineLaw magsasagawa ang kanilang grupo ng nationwide literacy campaign sa pagbabasa ng mga pakete at label ng mga produktong pagkain at ituturo sa mga mamimili ang mga panganib ng iba pang mapagkukunan ng trans fats.

“Kailangan nating manatiling mapagbantay, bigyang kapangyarihan ang mga mamimili, at itaguyod ang pagsunod,” sabi ni Atty. Sophia San Luis.

Inilunsad din ng grupo ang Facebook page ng Trans Fat Free Philippines bilang messenger hotline para sa publiko upang ma-access ang mga kaugnay na impormasyon tungkol sa trans fats at magsumite ng mga ulat ng posibleng hindi pagsunod ng mga food manufacturer sa mga order ng DOH at FDA.

Magugunita na noong2021 ay binigyan ng Administrative Order 2021-0039 ng Department of Health (DOH) at Food and Drug Administration (FDA) Circular 2021-028 at 2021-028A ang mga food manufacturer ng hanggang Hunyo 18, 2023 na mag-reformulate at mag-alis ng mga trans fatty acid o trans fat mula sa kanilang mga produkto o mahaharap sa parusa. ( Riz Dominguez)