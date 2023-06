Niyakap ng Anghel

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nakakita na ng anghel? Ano ang gagawin niyo kung niyakap kayo ng anghel?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo.”

Sina Mario at Marie ay kapwa dumalo sa isang spiritual ceremony sa isang templo sa Maynila at hinding-hindi nila makakalimutan ang kanilang karanasan – nakakita at niyakap sila ng kani-kanilang anghel dela gwardiya.

Misteryo: “Napapadalas ngayon ang pagpapakita ng mga anghel ah. Paano niyo nakita ang mga anghel sa templong yun?”

Mario: “Kilala talaga ang templo na yun na binababaan ng mga anghel at iba pang divine beings. Maniwala ka man sa hindi pati sina Mama Mary at Jesus Christ ay nagpapakita din doon.”

Misteryo: “Wow maganda pala yang lugar na yan. Pero teka sabi Inyo templo so hindi siya simbahan di ba?”

Marie: “Yes it’s a Buddhist Temple not church pero we were surprised to see angels and also Jesus and Mary.”

Mario: “Let me explain very briefly brother. Ngayon lang namin na-discover ang temple na ito na for so many years ay active pala sa spiritual ceremonies regardless of religion or belief system. One day we were invited to attend a ceremony by a very close friend. Nakita namin they have Buddha figures and other Chinese religion images but they also have the figures of Jesus Christ and the Blessed mother Mary.”

Misteryo: “Amazing pala ng place na yan. Pero teka yung angels paano sila nagpakita?”

Mario: “On going yung ceremony at inuna muna kaming mga lalaki and suddenly Marie saw my guardian angel behind me holding my shoulders, lumingon pa nga sa kanya at nag-smile.”

Misteryo: “Wow so nakita mo yung angel Marie? Anong hitsura ng angel?”

Marie: “He’s a teenage angel with chubby cheeks I think he’s about 5-feet tall, blonde wavy hair and of course he has a wings.”

Misteryo: “Nung nakita ka niya I think he smiled at you ano pa ang ginawa?”

Marie: “Niyakap niya si Mario ganundin ginawa ng angel ko when I was there kneeling in front of the altar. We felt so blessed.”

