Nikola Jokic umabot sa karera ng kabayo

Nakarating din ng Serbia si NBA Finals MVP Nikola Jokic ng Linggo sakto sa takbo ng kanyang kabayo sa karera, ayon sa The Associated Press, dumating siya sa hippodrome ng hometown niyang Sombor para sa harness race.

Matapos umiskor ng 28 sa title-clinching Game 5 win ng Denver Nuggets kontra Miami Heat sa Finals, mas prinoblema pa ni Jokic ang karera.

“I don’t know how I’m going to arrive. Thursday, late. Friday, maybe,” anang 28-year-old center postgame. “I’m going to ask (Nuggets president) Josh (Kroenke) to give me a plane.”

Patungo sa hippodrome, may billboard ng imaheng nakasuot ng No. 15 sa likod ng nagtatakbuhang kabayo at may caption na ‘Welcome Home MVP’.

Mainit siyang sinalubong ng mga kababayan pero hindi nakipag-usap sa local media. (Vladi Eduarte)