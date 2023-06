Nganga ang mga faney: KimXi matatagalan pang magka-project

Ang daming proyekto ngayon ni Kim Chiu puwera pa ang daily hosting niya sa ‘It’s Showtime’ at every Sunday na pagsasayaw sa ‘ASAP Natin ‘To’.

Si Xian Lim naman, may ilang proyekto rin sa GMA-7 at nag-resume na nga siya ng taping para sa serye nila ni Jennylyn Mercado.

May out of town shows din na pinagkakaabalahan si Xian.

Ang tsika pa ng isang tinanong ko, may inaayos din ang Viva na isang project na si Xian ang direktor.

So, may bagong proyekto ba sina Kim at Xian?

“Wala pa,” tsika ng isang source.

So nganga nga muna ang mga faney ng KimXi.

Umaasa na nga lang muna ang KimXi fans kapag may paayuda ang dalawa sa kanilang social media accounts na magkasama sa picture o video.

Pero kahit wala munang proyekto ang KimXi ay hindi naman maikakailang matibay ang relasyon nila.

Very supportive rin sila sa isa’t isa kaya naman masaya ang mga faney nina Kim at Xian.

‘Yun na!

