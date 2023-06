Nawalan ng gana sa ‘It’s Showtime’? Vice ‘priority’ mag-out of town show

Nagpaparamdam na ba ng kawalang-gana sa kanyang ‘It’s Showtime’ noontime show si Vice Ganda dahil nga sa napapabalitang mawawala na sila sa noontime slot sa TV5 para to give way sa new show nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at ng Legit Dabarkads?

Ibinabalita na kasi ng Unkabogable Star ang madalas niyang pagku-concert sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas. ‘Yun nga ang dahilan kaya nagtatanong na ang kanyang mga panatiko kung palagi na ba siyang hindi mapapanood sa ‘It’s Showtime’ lalo na tuwing Sabado?

Sa mga naung tweet ni Vice, ipinagmamalaki at ipinangangalandakan niya ang kanyang ‘Memejesty’ concert nitong mga nakaraang linggo at sa huling show pa nga niya sa Agusan del Sur ay halos magiba na ang venue dahil sa rami ng mga nanood.

“Grabe yung magkasunod kong concert sa Maynila at sa Agusan del Sur! I felt your love Madlang People! Malala! Walang kupas! Parang may NAGTEXT era pa din sa bulabog. Kakakilabot!” sey nya.

Sinundan ito ng isa pang tweet na may bilang na ng mga taong nanonood.

“100k audience at the venue 1.2M live streaming viewers for last nights Naliyagan Festival in Agusan del Sur. #Unkabogable.”

Sa isa pang tweet, nag-imbita na si Vice sa mga posibleng linggo-linggo niyang concert sa iba’t-ibang probinsya.

Aniya, “Next week abangan nyo naman ako sa Tiaong, Quezon. Then a week after sa Ormoc naman. Libutin natin ang Pilipinas. Let’s spread unkabogable good vibes sa society!”

Natunugan ng fans ang posibleng pag-absent ni Vice sa ‘It’s Showtime’ para sa kanyang out of town shows.

Tanong ni @Trebzlano, “IBIG sabihin absent ka na every Saturday sa Showtime.”

Sabi naman ni @hopefulfuture, “Nako baka pati lunes, hahaha”.

Wala pang tugon si Vice sa tanong na ito pero ngayon lang uli tumanggap ng mga sunod-sunod na show si Vice sa probinsya na maaaring sumagasa sa kanyang appearance sa sariling programa sa TV5.

