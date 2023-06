Mga nagreretirong pulis, sundalo parami nang parami

Nagsimula nang magretiro sa serbisyo ang maraming miyembro ng Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP) bago pa man isabatas ang pension reform sa military and uniformed personnel (MUP).

Ito ang isiniwalat ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa kaya dapat umanong maghinay-hinay ang Se­nate committee on national defense sa pagsusulong ng panukala na tapyasan ng 5% hanggang 9% ang suweldo ng mga pulis at sundalo upang mapondohan ang kanilang pension system.

“Record shows na palaki nang palaki ‘yong number ng sundalo at pulis, mga fireman na nag-early retirement because of this impending law,” ani Dela Rosa.

Matatandaan inirekomenda na ng technical working group ng defense committee ang 9% kaltas sa sahod ng mga bagong pulis at sundalo at 5% naman sa mga nasa aktibong serbisyo.

Ang TWG ay pinamumunuan ni Finance Secretary Benjamin Diokno na siyang pangunahing nagsusulong na magkaroon na ng kontribusyon ang mga pulis at sundalo tulad ng ginagawa ng mga empleyadong naghuhulog sa Social Security System at Government Service Insu­rance System.

Ilang senador na ang hayagang tumututol sa panukala, kabilang na si Senador Robin Padilla.