Maroons swak sa FilOil finals

Ikinamada ng University of the Philippines (UP) ang kauna-unahang FilOil EcoOil Preseason Cup finals matapos kalusin ang Perpetual Help, 104-69, kahapon sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Sinandalan ng Fighting Maroons ang mainit na laro ni JD Cagulangan, nakasampa sa finals ang UP kung saan ay makakalaban nila ang mananalo sa pagitan ng National University at La Salle na nagbabanatan sa hiwalay na semifinals.

Natalo ang Fighting Maroons sa Green Archers, 83-90, habang tinalo nila ang Bulldogs, 72-65, sa group phase.

Pinangunahan nina Cagulangan at CJ Cansino ang opensa ng UP upang hawakan ang 23-point lead, 56-33 sa halftime.

Tumikada si Cagulangan ng 15 points, 14 markers ang inambag ni Gerry Abadiano, habang nagdagdag si Cansino ng 10 puntos.

“Going towards the finals, na-appreciate namin kahit we started slow, kahit we struggled,” saad ni UP Maroons coach Goldwin Monteverde.

Kumana si Francis Lopez ng 10 marka para sa Fighting Maroons.

Tumikada sina JP Boral at Carlo Ferreras ng tig-12 puntos para sa Perpetual. (Elech Dawa)