Luis ayaw nang maghubad sa pelikula

Unti-unti na raw iiwan ni Luis Hontiveros ang paghuhubad sa pelikula dahil sa hindi magandang experience nang gawin niya ang digital film na ‘Palitan’ for Vivamax noong 2021.

Kuwento ni Luis, habang kinukunan ang isang eksena sa may ilog na may waterfall, aksidenteng natanggal ang plaster na suot niya at nakita ang private part niya.

Pero imbes daw na tanggalin ‘yung eksenang iyon at hindi ipaalam sa publiko, ginamit pa raw itong pambenta ng naturang digital film.

“It affected me emotionally and mentally, because it wasn’t something that I was expecting to happen. It was completely an accident. I took the job, I took on the role because I wanted to work with a well-known director. I wanted to further my career with it. But some mishaps happen, and I just charge it to experience. It’s out in the public already and it’s out of my control.” pahayag ni Luis.

Ngayon ay nagiging maingat na ang aktor kapag may nag-offer sa kanya na project na kailangan niyang maghubad. Pero gusto na raw niyang dahan-dahan nang iwan ang sexy image at mag-focus na sa pagiging isang seryosong aktor.

Pero tanggap naman ni Luis na hindi raw basta-basta mabubura ang naging sexy image niya sa showbiz.

“I guess ayoko nang mag-sexy to that level,” sey ni Luis na napapanood bilang mahusay na kontrabida sa GMA afternoon teleserye na ‘AraBella’. (Ruel Mendoza)