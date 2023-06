Kly Orillaneda, Kathrina Epa kampeon sa BVR On Tour

Hinambalos nina Kly Orillaneda at Kathrina Epa ng National University ang makapigil hiningang 21-17, 17-21, 15-11 panalo kontra Bianca Lizares at Honey Grace Cordero ng Bacolod upang angkinin ang korona sa Beach Volleyball Republic on Tour women’s division ng Candon City leg nitong Linggo na nilaro sa Darapidap Beach.

Unang BVR on Tour crown bilang magkakampi ang sinilo nina Orillaneda at Epa.

Natisod sa opening set ang Bacolod subalit agad silang bumangon sa second upang makahirit ng third at final set.

Sina Ranran Abdilla at Rancel Varga ng Harbor Pilot ang naghari sa men’s division matapos nilang pagpagin ang duo nina Pol Salvador at Alex Iraya ng NU, 21-13, 21-10 para kumpletuhin ang perfect 5-0 campaign.

Nasiyahan si Candon City Mayor Eric Singson sa kinalabasan ng unang host nila ng BVR on Tour.

“We are ready to host Beach Volleyball Republic in the future,” saad ni Singson sa awarding ceremony. (Elech Dawa)