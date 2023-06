Jean Henri Lhuillier suportado mga bagong player ng Unified Tennis PH

Sinaluduhan ni Unified Tennis Philippines (UTP) President Jean Henri Lhuillier ang mga manlalaro na nag-qualify kamakailan sa Elite Eight Playoffs, na naging miyembro ng UTP National Junior Team.

Ang mga manlalaro na qualified sa Elite Eight Playoffs ay ang nangungunang apat na juniors sa Luzon, NCR, Visayas at Mindanao sa18, 16, 14 at 12-and-below divisions sa parehong lalaki at babae para sa kabuuang 16 manlalaro.

Kabilang dito sina Ma. Caroliean Fiel at Maristella Torrecampo (girls 12U), Armik Serillo at Alexandre Coyiuto (boys 12U), Jayden Reece Ballado at Jana Jelena Diaz (girls 14U), Lexious Gabriel Cruz at Kenzo Brodeth (boys 14U), Kimi Brodeth at Hannah Divinagracia (girls 16U), Ken Bona at Mclean Gomera (boys 16U), Kaye Ann Emana at Mica Ella Emana (girls 18U) at sina Mateo Victor Rivas at Vince Serna (boys 18U).

“Nais kong batiin ang mga bagong miyembro ng UTP National Junior Team na magiging kinatawan ng ating bansa sa Malaysia. Ang inyong dedikasyon, pagsusumikap at hindi mabilang na oras ng pagsasanay ay nagdala sa inyo sa sandaling ito. Laging tandaan na ang UTP at ang ating bansa ay laging nasa likod ninyo upang suportahan kayo,” sabi ni Lhuillier.

Sasabak ang UTP National Junior Team sa RGB Penang Open International Juniors Age Group at Tuanku Syed Putra International Junior Tennis Championship sa Penang at Perlis, Malaysia sa huling bahagi ng 2023.

Ginanap ang Elite Eight Playoffs sa San Carlos City, Negros Occidental nitong Hunyo 1-4. (Abante Sports)