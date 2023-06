Herlene ipinagtanggol sa pagiging unprofessional

Sa kabila ng mga lumabas na mga kuwento, intriga tungkol kay Herlene Budol sa taping ng launching teleserye nito bilang bida ng ‘Magandang Dilag’, may nagtanggol naman sa dalaga.

Sinasabi nga kasi na problema siya sa set, madalas na cause ng delay ng taping, at marami pang iba pa, pero para sa leading man niya na si Benjamin Alves ay kabaligtaran lahat ng mga intrigang ‘yon.

Para nga kay Benjamin, professional daw si Herlene.

“Oo naman, 100%, no question ‘yon kay Herlene,” sey niya.

“And for someone na hindi pa talaga naging support, pero lead agad, I think the reason talaga na binigay sa kanya ‘to ay sa work ethics niya. Nando’n siya, makikita mong nagtatrabaho.”

Nilinaw rin namin sa Kapuso actor ang intrigang nagkakaroon nga raw ng problema, dahil minsan may schedule sila ng taping, pero bigla nagka-cancel si Herlene.

Pero sey naman ni Benjamin, “Yung sa scheduling, hindi na problema sa amin, kaya kami may talent coordinator para sila ang mag-aayos. Pero, parang hindi naman ako nakaramdam na bakit kaya walang taping? Okey naman sa akin. Normal naman ang naging takbo ng taping namin.”

Natatawang hirit pa niya, “Nakapagbayad naman ako ng downpayment para sa wedding namin. So parang okey naman for me as far as scheduling. Ako, walang kaso sa akin ang cause of delay basta nagtatrabaho ang tao.”

Ang tinutukoy ni Benjamin na wedding ay ang kasal niya sa girlfriend na si Chelsea Robato sa January 2024 at inamin naman niya na ang kinita niya sa ‘Magandang Dilag’ ang isa raw sa ginamit din niya for their wedding preparation.

Ang ‘Magandang Dilag’ ay mapapanood na sa GMA Afternoon Prime simula sa June 26. (Rose Garcia)

