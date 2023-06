‘Harutan’ nina Barbie, David sa socmed, aprubado ng mga faney

Kung mahina-hina lang siguro si Jak Roberto ay baka sumabog na siya sa selos sa tambalan ng girlfriend niyang si Barbie Forteza kay David Licauco.

Kung hindi nga lang siya nakakapagtimpi ay baka nagwala na siya sa selos sa mga lumalabas na harutan sa social media ng BarDa love team.

Nagpaandar na naman kasi ng kilig ang BarDa nang i-retweet ni Barbie ang isang larawan niya na twineet ni David na kuha sa isang yate.

Naka-sideview si Barbie at wagas ang tawa ng young actress sa larawang ‘yon na sa tweet ni David ay nilagyan nito ng caption na laughing face emoji at binanggit ang Twitter account ng ka-love team.

Sa caption ni Barbie sa picture na ni-retweet, sinabi niyang, “Pano kasi aawra ng ayos kung sinasabi ng photographer, ‘ganda ganda naman’,” na sinamahan pa niya ng dalawang klase ng face emoji.

Tinukoy ng mga fan na si David ang tinutukoy na photographer na nagsabing maganda si Barbie.

Dahil doon, kinilig ang mga panatiko na aprubado ang tambalang BarDa.

@ssseptemberrr, “ILYSM, Barbie. I see and appreciate your effort sa partnership ninyo. I know what day it is today pero eto ka, pinapasaya mo kame, Thank you.”

@satotoolang, “Alam niyo talaga pano kami pakiligin. Go pagpatuloy nyo lang BarDa.”

Mabuti na nga lang at hindi talaga pikon at very much supportive boyfriend si Jack kay Barbie kaya naman ‘nilulunok’ na lang niya ang anumang selos o inggit sa team-up ng kasintahan kay David.

Well… (Rey Pumaloy)

See Related Stories:

Barbie ‘di dedma kay David

Jak walang insecurity:Barbie one week maso-solo ni David