Fur parent sa Pangasinan may 60 doggy

Nagpamangha online ang isang fur parent na may ‘batalyon’ ng mga doggie na punong-puno ng cuteness!

Shinare ito ng fur parent na si Azadi Salvatierra Oblongata mula sa Pangasinan. Makikita ang dose-dosena niyang shih-tzu dogs na halo-halo din ang kulay.

Sa kabuuan, mayroon umano siyang humigit-kumulang 60 aso na kasama nila ngayon sa bahay.

Sa kabila ng dami nito, batid at alam pa rin umano nila ang pangalan ng bawat isa dahil madalas naman nila itong nakakasama.

Dagdag pa rito, naibahagi ni Azadi na taong 2013 sila unang nag-alaga ng shih-tzu hanggang sa dumami nang dumami ang bilang nito.

Dahil dito, bumuhos ang dagsang wow reactions at mga comment mula sa madlang pipol.

Gaya na lamang ng user na si Kimmy Furry, sey niya, “Ansaya naman ganyan kadami!”

“Woah! grabe The 4th Impact pinoy girl group owned 130 Shih Tzu dogs based on Karen Davila’s show which was aired 5 months ago,” pagbabahagi ni ShareeAnn Organo.

Tila may katanungan naman si Jeanne Rae Diasanta Ramos, “Paano kapag sabay-sabay nag heat ang mga fem??? “

“Super dami! Super saya din nyan for sure at super stress! HAHAHAHAHA fur babies is life,” hirit pa ng isa. (Moises Caleon)