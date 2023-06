Eraserheads, ‘mystery girl’ nag-reunion sa Canada

Muling nagkita pagkatapos ng mahabang panahon ang bandang Eraserheads at ang misteryosang babae na nasa kanilang 1996 music video na ‘Ang Huling El Bimbo’ na si Rowena Basco.

Naganap ang kanilang reunion sa Ontario, Canada na kasama sa concert tour ng pamosong banda.

Sa backstage ng First Ontario Centre sa Hamilton, Ontario naganap ang reunion ng miyembro ng Eraserheads at ang matagal nang tinatawag ng kanilang fans na si Huling El Bimbo Girl. Sa Canada naka-base si Rowena kaya nagawa niyang sorpresahin ang banda.

Pinost ng General Luna guitarist and audio engineer na si Audry Dionisio ang naturang reunion ng banda at ni Rowena.

“Remember that girl in the El Bimbo music video? It’s her!” caption pa ni Audry sa photo na pinost niya sa kanyang Instagram story.

Sa photo ay kasama ni Rowena sina Ely Buendia at Buddy Zabala. Meron din siyang photo kasama ang ibang members ng banda, ang mga tauhan ng concert team and with the managers na sina Day Cabuhat and Diane Ventura.

Isa sa pinakamalaking hits ng Eraserheads ang single nila na ‘Ang Huling El Bimbo’ na hango sa 1995 best-selling album nila na ‘Cutterpillow’. Mas sumikat pa ang single noong gawan ito ng music video na dinirek ni Auraeus Solito.

Nanalo bilang Viewer’s Choice Awards for Asia ang ‘Ang Huling El Bimbo’ sa 1997 MTV Video Music Awards at personal ito na tinanggap ng Eraserheads sa awards ceremony na ginanap noon sa Radio City Music Hall in New York City.

Napili si Rowena bilang ang mystery girl ng music video dahil sa theater background nito. Bago ang music video, lumabas na si Rowena sa pelikulang ‘Buhay ng Buhay Ko’ noong 1994.

Pagkatapos niyang gawin ang music video, tinuloy pa rin ni Rowena ang paglabas sa teatro at pelikula. Gamit ang pangalan na Wena Basco, nakasama siya sa mga pelikulang Jose Rizal, Angels at Pisay. (Ruel Mendoza)