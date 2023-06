Epektibo sa Agosto! Bautista tinaas pasahe sa LRT

Epektibo Agosto 2, 2023 magtataas na ang pamasahe sa Light Rail Transit (LRT) Line 1 at 2, ayon sa Department of Transportation (DOTr) nitong Lunes.

Inaprubahan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang rate adjustment matapos ang Cabinet meeting sa Malacañang noong June 6, paglalahad ni DOTr Assistant Secretary for Railways Jorjette Aquino.

“We at the Department of Transportation (DOTr) believe that this fare adjustment will contribute to maintaining affordable mass transportation services for the two commu­ter-train lines,” paliwanag ni Aquino.

Ayon sa DOTr, ipinagbigay alam na ni Secretary Bautista kina Light Rail Transit Authority (LRTA) Administrator Hernando Cabrera at Light Rail Manila Corp. (LRMC) President at Chief Executive Officer Juan Alfonso noong June 13 ang pagpapatibay ng taas-pasahe sa LRT.

Matatandang inaprobahan na ng Rail Regulatory Unit (RRU) ng DOTr ang minimum boardin­g fee para sa Lines 1 at 2 ng LRT sa P13.29 mula sa P11, at ang per kilometer rate na P1.21 mula sa P1.00.

Gayunman, ipinatigil muna ito ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. upang mabawasan ang pasanin ng mga mananakay sa pagtaas ng inflation o presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa.

Plano ng LRTA na ilaan ang P110 milyon o 97 percent ng ina­asahang P144 milyong kikitain sa dagdag-pasahe para magamit sa maintenance at iba pang operational-related expenses ng rail systems at mga pasilidad. (Vick Aquino)