E-gov na ba ang pag-asa

Unti-unti ng naipapatupad ng Marcos administration ang digitalisasyon na isa sa mga adhikain upang mas maging madali ang ugnayan o “connectivity” ng lahat ng sektor sa mga ahensiya at tanggapan ng gobyerno.

Kamakailan lamang ay inilunsad na ng gobyerno ang e-Gov Ph application gamit ang teknolohiya para sa mas madaling transaksiyon ng publiko at magsisilbing one-stop shop platform para sa lahat ng ahensiya ng gobyerno.

Isa ito sa mga binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address noong Hulyo 2022 na nais nitong maipatupad kaya naman unti- unti na itong nagkakaroon ng katuparan.

Malaking bentahe ang online transaction ng publiko sa gobyerno dahil hindi na gugugol ng maraming oras at mapapagod sa pagpunta sa isang tanggapan para lamang sa kanilang kailangang serbisyo.

Ito talaga ang layunin ng digitalisasyon upang mas mapagaan at mapadali ang lahat ng transaksiyon ng publiko sa gobyerno, at maiiwasan ang korapsiyon at under the table transactions na talamak sa mga nakalipas na administrasyon.

Kaya naman malaking bagay ito lalo na sa Overseas Filipino Workers (OFWs) dahil isang pindot na lang gamit ang e-Gov PH app at magagawa na ang kanilang transaksiyon sa gobyerno.

Gaya nga ng sinabi ni Senator Allan Peter Cayetano, mas mapapahusay pa ang serbisyo kung gagawin itong unified e-gov approach sa bawat departamentong nagseserbisyo sa bawat sektor ng lipunan.

Inihalimbawa ng senador ang sektor ng OFWs na ang nangangasiwa ay ang Department of Migrant Workers.

Napakaraming programang ibinibigay aniya ng gobyerno para sa mga OFW gaya ng educational scholarships para sa mga anak at training pero kapag mag-apply ay ituturo ang mga ito sa Department of Education (DepEd) o kaya sa Technical Education andSkills Development Authority (TESDA).

Dapat aniya ay nasa ilalim mismo ng DMW ang mga serbisyong ito dahil itinatag ang departamento para siyang humawak sa lahat ng mga isyu at bagay na may kinalaman sa mga mangagawang Pinoy sa abroad.

Mas mainam kung isang departamento lamang ang kausap ng mga OFW sa halip na iba’t ibang tanggapan at ahensiya na mag-uubos ng kanilang panahon at pera.

Si Cayetano ang principal author ng DMW noong kongresista pa ito kaya nakakasiguro siyang malaking ginhawa kung sa DMW na lahat gagawin ang transaksiyong kailangan ng mga OFW.

Isa sa mga mahalaga sa mga OFW ay ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate (OEC) upang makabalik sa bansang pinagtatrabahuhan kaya dapat ito ang isa sa tutukan ng DMW upang mas mapadali ang pagkuha nito at makapagpatuloy ng hanapbuhay ang manggagawang Pinoy sa abroad.

Sa pamamagitan ng e-Gov PH platform ay magiging madali ang lahat kaya marapat lamang na tutukan ito at plantsahin pang mabuti ng Department of Information and Communications Technology (DICT) para mas maging maayos ang sistema at implementasyon nito.

Sa kasalukuyan ay si Cayetano ang Chairman ng Senate Committee on Science and Technology at hinimok ang lahat ng mga ahensiya ng gobyerno na isama sa kanilang sistema ang e-Gov PH app para sa mas mabilis na transaksiyon.

Ang e-Gov Ph app ay maaaring i-download sa IOS at Android mobile gadget kung saan makikita ang mga ahensiya at departamento ng gobyerno para sa mas mabilis na paghahatid ng serbiayo.

Tapos na ang mga panahong pinapabalik-balik ang mamamayan para sa isang transaksiyon dahil ngayon ay isang pindot na lang upang magawa ang kailangang serbisyo sa gobyerno.

Hangad natin na pagsama-samahin ng lahat ng kagawaran at ahensiya ng gobyerno ang kanilang sistema sa e-Gov Ph app gaya ng nais mangyari ni Senator Cayetano upang mas maging madali ang lahat at upang makasabay ang mga Pilipino sa mga bansang matagal ng gumagamit ng ganitong sistema.

Hindi lamang mga Pilipino ang makikinabang sa sistema ng e-Gov Ph kundi maging ang dayuhang nais magtatag ng negosyo at puhunan sa bansa dahil mas magiging madali na ang mga proseso at mailarga agad ang mga negosyo na magbibigay ng trabaho sa mga Pilipino.

Huwag tayong matakot sa modernisasyon at teknolohiya dahil ito na ang mas mabillis na paraan para maiparating ang serbisyo ng gobyerno sa mga tao, at isa rin itong paraan para sa pagsulong ng bansa tungo sa mas maayos na kinabukasan kaya gamitin natin ang sistema ng e-Gov Ph platform.