DOH kumambiyo: Muntik pumasa sa nursing board exam lang tatanggapin

Nilinaw ng Department of Health (DOH) nitong Lunes na hindi lahat ng bagsak sa nursing licensure examination ang maaaring makapagtrabaho sa mga ospital ng gobyerno kundi ‘yong mga nakakuha ng 70% hanggang 74% sa kanilang score.

Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na ang tatanggapin lamang nila ay ‘yong malapit sa passing rate o muntik makapasa sa board exam.

“We will tap the nurses who are board eligible. So nakapasa. Hindi lahat ah. Siguro ‘yong lumagpak na — 70 to 74 [percent] ang marka,” paliwanag ni Herbosa sa ambush interview nitong Lunes.

“Propesor ako. ‘Yong 70 to 74, puwede kong ipasa ‘yon kung ako ang propesor. Kung nakita ko na maganda naman ang recitation and everything, ipapasa kita sa klase ko,” dagdag ng kalihim.

Sinabi ni Herbosa na kinausap na niya si Labor Secretary Bienvenido Laguesma at pumayag na ito sa kanyang mungkahi at nangakong makikipag ugnayan sa Professional Regulation Commission (PRC) upang magkaloob ng temporary licenses sa mga kuwalipikadong nursing graduate.

Kapag ang mga nurse ay nakapasa na sa board exam, papipirmahin sila sa four-year return service agreement at magtatrabaho sa mga ospital ng gobyerno bago mag-abroad.

Ang paunang sahod ay P35,000 hanggang P40,000 at tataas pa sa tagal ng paninilbihan sa trabaho. Sa kasalukuyan, mayroong 4,500 vacant plantilla items para sa mga nurse sa 70 DOH hospitals sa buong bansa.