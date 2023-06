‘Di lang daw puro pera: KC pinapurihan pagiging tatay ni Gabby

Napabalik-tanaw si Gabby Concepcion nang makasama niya ang panganay na anak na si KC Concepcion sa kanyang vlog. Kung paanong ikinuwento ni Gabby ang unang pag-uusap nilang dalawa ni KC after 15 years na hindi sila nagkita, fresh na fresh pa rin sa memory niya.

Ito nga ‘yong tumawag sa kanya si KC. Sabi nga ni Gabby, alam daw niya at hinihintay niya ang araw na tatawag ang anak sa kanya.

And of course, the rest is history sabi nga dahil simula no’n ay talagang naging very close na uli sa isa’t isa ang mag-ama.

Sabi nga ni KC, “I really appreciate Pa, kasi, I always tell people, you’re the first man na I’ve ever loved. First man in my life. I always say that we reconnected and you made up for it na sobra-sobra. You’re very, very much involved and very, very present in my life, in my adult years. So you really made up for all the time that we didn’t spend together.”

Tinanong ni Gabby si KC kung kailan nito nararamdaman ‘yung time na malapit siya talaga sa anak?

“You’re not just there for the good time, you’re really there for me when it’s my lowest of low. You don’t leave me. You’re always by my side.”

Kaya raw alam ni KC na mahal talaga siya ng ama. Hindi lang daw kasi ito nandoon dahil tatay niya ikto, pero dahil nakikinig at kinikilala siyang talaga.

Papuri pa ni KC kay Gabby, “I think you’re really such a good father to me. My favorite thing about you is that, it’s never about money or material things between us, never talaga.

“It’s really time and experiences na hindi ko ever napi-feel na you’re irritated because you’re so busy at tumatawag ako, never ko ‘yon na-experience with you. I never felt na minamadali mo ko kasi you’re busy or ayaw mong masira ang rest mo.”

Para kay KC, perfect father daw ang papa niya.

Dahil sa vlog na ito, marami ang na-touch at na-inspire sa relasyon nilang mag-ama. At may mga pumuri rin kay Sharon Cuneta sa magandang pagpapalaki raw nito kay KC.