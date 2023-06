Dahil kay Alexa: Rob Gomez bet mag-guest sa ‘EB’

Stepping stone ang tawag ni Rob Gomez sa pelikulang ‘A Girl + A Guy’ nila ni Alexa Miro (girlfriend ni Congressman Sandro Marcos), na kung saan ay tumodo nga siya sa paghuhubad.

“It was a stepping stone, more than anything else. ‘Yun ang move talaga namin ng manager ko, when we did that film. Big move talaga for us `yon!”

At dahil nagbunga naman ng maganda ‘yon sa kanyang career, sey pa niya, “So for now, hindi na muna,” na ang gustong sabihin ay babu muna siya sa paghuhubad.

Kahit maganda ang proyekto?

“Maybe in my 40s!” sagot niya.

Pareho sila ni Alexa na tigil na sa pagpapaseksi, ha!

“Nagkita kami sa birthday ni Direk Erik (Matti), nagkamustahan kami. Parang walang nagbago. We just commended each other on our new project. Paulit-ulit lang kami na, ‘I’m happy for you!’

“Right now nasa ‘Eat Bulaga’ siya. Sana makapag-guest ako sa kanila. Masaya ako for her,” sabi pa rin ni Rob.

Anyway, pabongga nga ang career ni Rob, ha! Imagine, leading man na siya ni Herlene Budol sa ‘Magandang Dilag’ ng GMA-7, at may konting pasilip lang siya ng sexy body. Pero, bongga rin ang kissing scene nila, ha!

At may gagawin din siyang movie, ang bagong version ng ‘Shake Rattle & Roll’ at si Jane de Leon ang makakasama niya, ha!

“Hopefully pang-MMFF ‘yon. This is gonna be my first time na makasali sa festival. This is such a milestone for me!” sabi niya.

Anyway, si Rob ay anak ni Kate Gomez, kapatid ni Gary Estrada. Kaya hindi kataka-taka na may hawig sila ng Tito Gary niya, ‘di ba? (Dondon Sermino)

