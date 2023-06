Bumalik ang signal ng Converge! Alec Stockton binuhat FiberXers kontra SMB

Naawat ng Converge ang three-game skid sa PBA On Tour nang alpasan ang San Miguel Beer 113-111 sa overtime Linggo ng gabi sa Ynares-Pasig.

Nagbaon si Alec Stockton ng tres 20 seconds na lang sa OT para ibuhol sa 111.

Pagbalik ng bola sa kabila, ninakawan ni Stockton si Mo Tautuaa bago sinubuan si Jerrick Balanza na nagsubo ng layup 1.5 ticks na lang para sa winning basket.

Ibinalik nina Jeron Teng, Justin Arana, Kevin Racal, Barkley Ebona at Stockton mula 16-point down ang FiberXers sa fourth quarter.

Tumapos si Stockton ng 23 points at 9 assists, may 15 markers si Balanza.

Absent si head coach Aldin Ayo (personal reasons), ang deputy niyang si Franco Atienza ang nagmando sa Converge tungo sa 2-3 card.

Tapon sa basurahan ang tournament-high 41 points mula 6 for 9 shooting sa 3s ni Jericho Cruz at double-double nina Tautuaa (15 points, 14 rebounds) at Rodney Brondial (13-14) sa San Miguel na sadsad sa pangatlong sunod at nalaglag sa 2-4. (Vladi Eduarte)