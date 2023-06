Buhayin muli ang industriya ng asin sa bansa

Nakakapagtaka na kahit isang kapuluan o archipelago ang Pilipinas at may napakahabang baybaying dagat, ang industriya ng asin sa bansa ay tila ba naghihingalo na.

Noong mga nakaraang siglo, ang mga bayan po ng Las Piñas at Malabon ang nangunguna sa paggawa ng asin at napakasigla ng industriyang ito. Kaso nga lamang, simula ng kalagitnaan ng 1990s, unti-unting na-‘alat’, ika nga, ng mga imported na asin ang salt industry ng bansa. Bukod pa riyan, naging batas ang tinatawag na Act for Salt Iodization Nationwide (ASIN) kung saan pinag-utos sa mga food-grade manufacturer na gawing iodized ang mga binebenta nilang asin. Maging ang mga restaurant po at iba pang food outlet ay inatasang tanging iodized salt lang ang ihain sa kanilang establisyamento.

Dahil wala naman pong kaakibat na suporta mula sa gobyerno at teknolohiya ang ating mga magsasaka ng asin para maging iodized ang kanilang mga produkto ng mga panahon na iyon, unti-unti po silang nasapawan ng mga imported iodized salt sa merkado.

Nakakalungkot po ang nangyaring pagbababaya sa industriya dahil puede sana tayong maging isa sa mga pangunahing producer ng asin sa mundo. Sa halip na mangyari ito, nag-aangkat pa tayo ngayon ng 550,000 metric tons o 93 porsiyento ng kailangang asin ng bansa.

Kaya naman po isa sa ating mga unang naihain na panukalang batas ng tayo ay magsimulang magsilbi bilang kinatawan ng Bicol Saro Partylist sa Kongreso ay ang bill na ang layunin ay pasiglahin muli ang industriya ng asin sa Pilipinas. Kasama ko pong nag-file ng bill sina Congressman LRay Villafuerte, Cong. Migz Villafuerte, at Cong. Hori Horibata, na mga kinatawan lahat ng Camarines Sur.

Naipasa na po ng Kamara de Representante bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso ang House Bill (HB) 8278 o ang Philippine Salt Industry Development Act. Ito po ang pinagsama-sama at inayos na mga bills na naihain natin at ng ibang mambabatas para mabigyang buhay muli ang industriya ng asin sa Pilipinas. Isa po ito sa mga prayoridad ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na siya ring kasalukuyang tumatayong Agriculture Secretary.

Sa ilalim ng panukalang batas, magtatatag ng Philippine Salt Industry

Development Council (PSIDC) na ang pangunahing gagawin ay magbuo ng isang komprehensibong plano para ma-modernize at ma-industrialize ang salt industry ng bansa.

Ang PSIDC rin ang magbibigay ng pondo, makabagong kagamitan at teknikal na suporta sa mga magsasaka ng asin.

Palalaguin din ang paggawa ng artisanal salts. Ito po ang asin na ginagawa sa tradisyonal na paraan. Ilang halimbawa ng artisanal salt ay ang Ilocano Asin at Sugpo Asin na mula sa Pangasinan at ang Asin Tibuok mula sa Bohol.

Naiulat ko po na kapag naisabatas ang Salt Industry Development Act, ito ay makakalikha ng may 100,000 na trabaho sa sektor ng agrikultura.

Ang sinabi ko pong ito ay hango sa naunang pahayag ng Department of Labor of Employment (DOLE) na ang pagpapasigla muli sa industriya ng asin ay makakalikha ng 20,000 na trabaho at ng karagdagang 80,000 na indirect o related jobs.

Marahil ay tatanungin ninyo po kung paanong umabot sa ganitong kadaming trabaho ang malilikha ng isang malakas na salt industry sa bansa?

Ang karaniwan po nating alam sa asin ay bilang pampalasa sa pagkain. Pero marami pa pong gamit ang asin. Halimbawa na lang po ay ang paggamit ng asin bilang pataba sa niyog na isa ring produkto ng ating bansa na maraming magsasaka ang nakadepende. Tinatayang sa coconut industry pa lamang ay kakailanganin ng 300,000 metric tons ng asin.

Bukod diyan, ang asin bilang industrial salt ay ginagamit din sa paggawa ng dye o pangkulay sa mga tela, at gayundin sa paggawa ng glass, polyester, plastic, at leather. Ginagamit rin ang asin sa chemical industry, at mahalagang elemento rin ang industrial salt sa paglilinis ng mga gas at oil wells, at sa paggawa ng papel, tires, brass, bleach at case-hardened steel.

Kaya naman kung muling magiging bida ang mga magsasaka ng asin at ang salt industry natin, tiyak pong marami ang magkakatrabaho. Mahalaga ang asin hindi lamang sa ating hapag-kainan, kundi maging sa ekonomiya ng ating bansa.