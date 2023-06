Bilbil ni Pia pinagtripan ng mga netizen

Pinagtripan ng mga fan ang ‘bilbil’ ni Pia Wurtzbach sa Instagram.

Para sa marami, inspirasyon sa kanila ang ‘bilbil’ ni Pia, na kilalang seksi, at Miss Universe 2015 nga ha!

Sa tatlong photo na pinost niya, kitang-kita na naman ang alindog niya. Ang una ay nakahiga, sa pangalawa ay nakaupo na pagkaganda-ganda pa rin.

At sa pangatlo nga ay half body at kahit walang makeup, lutang ang kagandahan at kaseksihan. Pero dahil nakaupo nga siya, may umumbok na bilbil sa tiyan niya, ha!

“Mentalle here,” chika ni Pia, na miss na miss na ulit ang dagat, ha!

Pero `yun nga, ang bilbil niya ang pinansin ng mga netizen. Parang ngayon lang talaga nila nakita si Pia na may ‘roll’ sa katawan, ha!

At ginamit nga nilang inspirasyon ang bilbil ni Pia, na hindi dapat mahiya.

“Cute po ng bilbil niyo.”

“If Pia can have stomach rolls, then so can you. Fave queen.”

“I love how Pia is showing an unfiltered version of her body! Love you more.”

“I love your rolls. Keepin it real, you’re the best queen.”

“I really admire her beauty. Hindi siya mapagpanggap.”

Well, sa panahon kasi ngayon, na ang mga artista ay tila adik sa filter para magmukhang perfect ang mga photo nila sa social media, nakakatuwa nga para sa mga fan na makita na ang isang tulad ni Pia na hindi nahihiyang ipasilip kung ano talaga ang kondisyon ng body niya. (Dondon Sermino)

See Related Stories:

Pia, Jeremy tuloy lang ang ligaya

Pia bet sina Kendra, Scarlett