BI nagbabala vs pekeng kasal sa human trafficking

Pinag-iingat ng Bureau of Immigration (BI) ang mga Pinoy laban sa mga fixer sa online na gumagawa ng pekeng Commission on Filipinos Overseas (CFO) certificates para sa bogus na kasal sa taga-ibang bansa bilang pinakamabilis na paraan para makapag-trabaho sa abroad.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, ito ang pinakabagong modus ng mga sindikato sa human trafficking para mabilis na mapaalis sa bansa ang kanilang mga nare-recruit..

Sinabi ni Tansingco na dahil buko na ng pamahalaan ang taktika ng mga sindikato sa human trafficking, lumipat naman ang mga ito sa pamemeke ng CFO certificate para sa mga Filipino na nag-aasawa ng ibang lahi.

Gayunman, napansin ng kanilang mga BI officer na peke ang karamihan sa mga ipiniprisintang CFO Guidance and Counseling Program (GCP) certificate sa kanilang inspection kaya agad silang naglabas ng babala laban dito.

Kailangan ang GCP sa pre-departure seminar na isinasagawa ng CFO para may kaalaman ang mga Filipino sa intermarriages at bi-national relationships o pakikipag-relasyon at pagpapakasal ng mga Filipino sa mga taga-ibang bansa.

Ang nasabing certificate ang magpapatunay na dumalo sa programa at maaaring umalis ng bansa ang may hawak nito.

Ani Tansingco, pinakahuling biktima ng sindikato sa human trafficking ang isang 29-anyos na babae na patungo sanang China noong Hunyo 16.

Nabuking ng mga immigration officer sa Terminal 1 sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) na peke ang dala nitong CFO certificate kaya naunsyami ang pag-alis nito.

Sinabi ni Tansingco na kasama ng babae ang umano’y asawa nitong Chinese pero nabistong peke ang kanilang CFO certificate.

‘Sa kagustuhan nilang makaalis agad, hindi sila dumadaan sa legal na proseso. Hindi nila iniisip ang haharapin nilang panganib dahil sa matatamis na pangako ng mga sindikatong ito sa human trafficking,’ pahayag ni Tangsingco. (Mina Navarro)