Apektado ng Bulkang Mayon, pumalo na sa higit 38K katao

Sumirit na sa mahigit 38,000 residente ang apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), hanggang kahapon ay nasa 10,146 pamilya o 38,961 katao na ang nailikas at nanunuluyan sa mga evacuation center o kanilang mga kaanak dahil sa pagtaas ng mga aktibidad ng bulkan.

Sa nasabing bilang, 5,466 pamilya o 18,892 katao ang mga nasa evacuation center habang nakikipisan sa kanilang mga kaanak ang 353 pamilya o 1,235 katao.

Sa pinakahuling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), umaabot sa 1.5 kilometro ang umagos na lava mula sa crater ng bulkan sa nakalipas na 24 oras at sinundan ito ng 274 rockfall event at 11 pyroclastic density current.

Sinabi ni Phivolcs Director Teresito Bacolcol na tumaas din ang inilabas nitong asupre na umabot sa 1,004 metric tons habang abot naman sa taas na 100 metro ang ibinubuga nitong usok.

‘Mayon continues to show signs of unrest. So far the current parameters are still reflecting on what is happening, the effusive eruption, but the possibility of an explosive eruption is still there,’ paliwanag ni Bacolcol. (Tina Mendoza)