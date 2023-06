Alex Verdugo, Red Sox winalis Yankees sa 3 laro

Winalis ng Boston Red Sox ang karibal na New York Yankees sa tatlong laro nitong weekend kabilang ang double-header ng Linggo.

Huling panalo ng Red Sox ang 4-1 decision Linggo ng gabi.

Nilampaso din ng Boston ang New York 15-5 sa series opener bago ang 6-2 win sa day game ng Linggo nang ituloy ang inulang laro noong Sabado.

Nakatsamba ng RBI double si Alex Verdugo sa day game bago sinamantala ang pagkakalat ng Yankees sa nightcap, humarurot sa home plate sa catcher’s interference para basagin ang fourth-inning tie.

Umiskor muli si Verdugo sa fifth nang hindi masalo ng New York ang popup.

Naka-strike out ng career-high eight batters si Brayan Bello sa second game, namigay lang ng one run, four hits at three walks sa seven innings.

Kinamada ni Kenley Jansen ang ninth para kolektahin ang 15th save. (Vladi Eduarte)