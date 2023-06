Aiza Maizo-Pontillas, PH squad nilampaso Macau

Sinigurado ni Aiza Maizo-Pontillas na magagamit nito ang beteranong kaalaman para sa Philippine Women’s National Volleyball Team upang maiselyo ang pwesto sa susunod na round ng 2023 AVC Challenge Cup for Women nang madaliang lampasuhin ang Macau, 25-14, 25-12, 25-9, Lunes sa Tri Dharma Petrokimia Gresik Gymnasium sa Gresik, East Java sa Indonesia.

Bumanat ang Petro Gazz Angels heavy hitter ng 14 puntos, katulong ang kakampi sa pro-league na si ace playmaker Djanel Cheng.

Naging malaking ayuda rin sa national squad ang mga hambalos nina Faith Nisperos at Ezra Madrigal ng Akari Chargers, Shaya Adorador ng Foton Tornadoes at Ateneo middle blocker AC Miner.

Sunod na makakatunggali ng Pilipinas ang host country at matinding karibal sa Southeast Asian Games na Indonesia ngayong Martes ng hapon.

Pinahirapan nang husto ng national squad ang Macau sa pagtutulungan nina Nisperos, Adorador at Cheng upang palobohin ang 13-12 na kalamangan patungong 25-14 sa unang set.

Nakatikim man ng 5-6 kalamangan ang Macau sa second, nagkapit-bisig naman sina Adorador at Madrigal upang baligtarin ang sitwasyon sa impresibong walong sunod na puntos upang makuha ang kumbinsidong 25-12 na iskor sa second frame.

Hindi na nagawa pang magpaawat pa ng Philippine team sa third set nang kumubra ng sunod-sunod na atake sina Maizo-Pontillas, Nisperos at Miner kaantabay ang errors ng Macau upang maitatag ang pinakamalaking bentahe sa 25-9 sa pagtatapos ng laro. (Gerard Arce)