Umiyak nang mawala TVJ: Herlene inalok, bet maging host ng ‘EB’

Napilitang aminin ni Herlene Budol na may offer sa kanya na maging co-host ng ‘Eat Bulaga!’ noontime show ng TAPE, Inc. Sa simula kasi ay maang-maangan pa siya na parang wala siyang alam na offer sa kanya.

“Meron ba? Ah, sige sagutin ko na. May current commitment kasi ako ngayon sa iba na kailangan kong tapusin.

“Pero sobrang happy ako kung sakali. Pero nirerespeto ko ang TVJ (Tito, Vic & Joey). Umiyak nga ako noong nawala sila. Bata pa lang ako nandiyan na sila. Feeling ko na-heartbroken ako noong nawala sila.

“Pero nasa tamang panahon `yan. Kung para sa akin, para sa akin. Basta thank you Lord sa lahat ng blessing na ito,” sabi ni Herlene.

Paano kung may offer rin si Willie Revillame sa kanya?

“Kung sino po ang una, commitment nga po `yon. May offer ang ‘Eat Bulaga!’. Siguro if ever, baka ‘Eat Bulaga!’. Maiintindihan naman `yon ni Sir Willie.

“Sabi ko nga, sino ba ako para tumanggi sa trabaho? Pero sa ngayon may current commitment pa ako! So malaman n’yo na lang, kapag nakita n’yo na ako sa ‘Eat Bulaga!’” sabi na lang ni Herlene.

Siyanga pala, super iyak si Herlene sa presscon ng ‘Magandang Dilag’ ng GMA-7. Eh kasi nga, makalipas ang mahabang panahon, pagsusumikap, paghihirap, heto nga at bida na siya, ha!

Aminado nga siya na sobrang nahirapan siya sa taping ng ‘Magandang Dilag’. Medyo marupok daw ang utak niya sa pagmememorya ng mga linya/script.

“Pero kung hindi dahil sa kanila (co-stars) hindi ko magagawa lahat ng ito, kasi tinulungan din nila akong lahat, ginuide po nila ako. Thank you po,” lumuluhang chika ni Herlene.

“Aminado naman ako na hirap ako sa script talaga. Kasi noong college ko nga po, hindi ako pumapasok kapag may recitation, kasi mahina ako sa pagkakabisado. Eh, ngayon talaga obligasyon ko ito, kaya ginagawa ko ang best ko.

“Ang ginawa ko, sinusulat ko one by one ang mga lines ko. Tapos isusulat ko rin mga eksena ko, para makabisado. Hindi ko kayang magbasa lang, tapos kabisado ko na.

“Siguro level 2 pa lang ang brain cells ko. Pero we’re going to level 10 na soon.

“Nagpupuyat talaga ako sa pagmememorya. Hindi talaga ako natutulog, kinakabisado ko talaga. Napapanaginipan ko na nga ang mga lines ko,” sabi pa rin ni Herlene.

“Sabi ko, ‘di baleng walang tulog, basta may trabaho. Sabi ko nga, kung hindi ako mapapagod, wala kaming pera, wala kaming pagkain.

“Ang sarap mapagod na may ginagawa, kesa wala naman.

“Puhunan ko ang pagod, pawis, dugo sa trabahong ito.

“Gagawin ko ang best ko para mas mapaganda kung ano itong meron ako. At gusto kong maging inspirasyon sa maraming tao, na kung kaya ko, kaya rin nila,” sabi pa niya.

Sa ngayon ay wala raw siyang dyowa.

“Walang boyfriend, kasi mas pinili ko ang magpayaman! Nasa point kasi ako na kailangan kong mag-mature. Mas pinili namin na maging friends na lang muna. Okey naman kami as friends.

“Mas gusto naming magpayaman muna para sa pamilya namin.

“Trabaho po ang syota ko ngayon! At gusto kong mabuntis ang trabaho ko para dumami nang dumami!” chika pa rin ni Herlene.

