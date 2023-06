Ugnayan ng Basic at Early Childhood Education dapat palaganapin

Naghain ang inyong lingkod ng bagong panukalang batas na naglalayong mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng basic education curriculum at early childhood education (ECEd).

Layong amyendahan ng Senate Bill No. 2029 ang Republic Act (RA) No. 10410 o ang Early Years Act of 2013 para matugunan ang mga hamong kinakaharap ng ECEd sa bansa. Para matiyak na taglay ng mga papasok sa Kindergarten ang mga kinakailangang skills at essential learning competencies, isinusulong natin sa ating panukalang batas ang ugnayan sa pagitan ng Early Childhood Care and Development (ECCD) at K to 12 Basic Education Curriculum.

Sa kasalukuyan, ang RA 10410 ang nagbibigay ng legal framework para sa ECCD ngunit meron pa rin itong mga hamon. Kabilang dito ang hindi pantay-pantay na paghahatid ng ECCD services dahil sa decentralization ng ECCD system. Nakabatay din ito sa political will, financial at budget framework, at mga pondo o resources ng local government units (LGUs) ang kalidad ng ECCD services.

Kailangan nating paigtingin ang papel ng mga LGU at kasabay nito, dapat din natin silang suportahan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin, lalo na ang mga nangangailangang munisipalidad.

Sa ilalim ng ating panukala, magiging tungkulin ng mga LGU na tiyaking may sapat na pasilidad para sa ECCD programs. Kasama rin sa kanilang tungkulin na lumikom ng karagdagang pondo o resources para sa pagpapatupad ng ECCD programs. Mandato rin nila sa ilalim ng batas ang pagpapatayo o pag-convert sa mga kasalukuyang daycare centers na gawing child development centers (CDCs). Nakasaad din sa panukalang batas na dapat magkaroon ng hindi bababa sa isang national CDC kada siyudad o munisipalidad.

Ayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), may 65,424 na CDC sa bansa batay sa pinakahuling datos na naitala noong Enero 31, 2023. Mayroon namang mahigit 1.2 milyon na mga batang naka-enroll sa mga CDC noong School Year 2021-2022, katumbas lamang ng 11 porsyento ng tinatayang populasyon ng mga batang apat na taong gulang pababa.

Kapuna-puna ang mga naging resulta ng pag-aaral kung saan nakitang maganda ang epekto ng early childhood education at development sa performance ng mga mag-aaral. Lumalabas kasi na mas mataas ang marka sa mathematics at science ng mga mag-aaral na nakapagsagawa ng mga literacy at numeracy activities kasama ang kanilang mga magulang bago pumasok sa primary school.

Bukod pa rito, epektibong stratehiya ang ECEd para sa lahat upang magsulong ng paglago ng ekonomiya, lalo na’t tinutulungan nito ang mga batang nangangailangan habang nagtuturo ng mga kinakailangang skills para sa workforce ng bansa.

