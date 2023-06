Tatlong anak ang gusto: Benjamin, Chelsea tuloy ang kasal sa January 2024

Sa Pilipinas ikakasal (simbahan) sina Benjamin Alves at Chelsea Robato sa January 2024.

Plano raw nila na intimate lang ang kasal, pero parami raw nang parami ang mga guest nila, kaya go na rin. Pero sisiguraduhin daw nila na dapat ay pareho nilang kilala, o naging bahagi ng buhay o relasyon nila ang mga imbitado.

Wish nina Benj at Chelsea na tatlo ang maging anak nila.

“Honeymoon muna. But we wants to have a kid sooner than later. Pero gusto ko munang mag-honeymoon. Si Chelsea kasi only child, kaya gusto niya more than one. Naranasan niya kasi na mag-isa growing up.

“Yes dito sa Pilipinas kami titira. Pero padalaw-dalaw sa Guam,” sabi ni Benj.

Anyway, si Benj nga ang leading man ni Herlene Budol sa ‘Magandang Dilag’ at puring-puri niya ang komedyana.

“Nag-workshop naman kami. Nakita ko rin naman ang mga trabaho niya noon. May mga nakatrabaho rin siya na nakausap ko. Sabi ko nga sa kanya, susuportahan ko siya sa lahat ng kailangan niya sa taping.

“I hope maging happy siya sa support ko. Sa acting, pag nasa set siya, makikita mo talaga ang effort niya, dedication niya pagdating sa trabaho. Never mong makukuwestiyon ang work ethic niya,” sabi na lang ni Benj. (Dondon Sermino)

