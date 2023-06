Takeover ng Taguig inaapura 

Sa harap ng diskusyon sa Taguig-Makati territorial dispute na pinal nang denisisyunan ng Korte Suprema, lumiham sa lokal na pamahalaan ng Taguig ang mga residente ng Pembo Makati para madaliin na ang kanilang pag-takeover at mailipat na sila bilang mga residente ng lungsod.

Nakasaad sa dalawang pahinang liham na naka-address sa mga opisyal ng lungsod mula sa grupo na Mandirigma ng Pembo sinabi nito na mismong sila na mga residente ang gumagawa ng paraan para i-counter ang mga fake news patungkol sa posibleng negatibong idudulot ng final and executory decision ng Supreme Court.

“We would like to make known to you that we are eagerly awaiting for the complete takeover of Taguig City”ayon sa liham.

Layon din ng liham na ipinadala ng mga residente sa Taguig na alamin kung ano ang mga maaari nilang asahan sa lungsod sa oras na maisakatuparan ang takeover, anila, mainam na ilahad ito upang mawasakan na ang fake news at ang agam agam sa paglilipat ng mga residente.

Inamin din ng mga residente sa kanilang liham na mayroong nangyayaring mga black propaganda para siraan ang Taguig at mismong mga barangay officials na appointees at nasa hold over position ang umano’y nasa likod.

Bilang pahuli, sinabi ng mga residente na ang kanilang hangad na mailipat na sa Taguig ay para makaiwas na sila sa pamumulitika.

Sadyang hindi inilabas ang mga signatory sa nasabing liham bilang proteksyon din sa mga residente.

