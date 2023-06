Sofia tagos sa puso ‘Father’s Day’ message kay Daniel

Tagos sa puso ang ‘Father’s Day’ greeting ni Sofia Andres sa tatay ng kanyang anak na si Zoe, si Daniel Miranda.

Mala-tribute nga ang paandar ni Sofia para kay Daniel, na pinagsama-samang video mula sa mga moment ng mag-ama, na may background music pang ‘Got To Believe In Magic’.

Buradong-burado na nga ang mga nachika noon na kesyo nagkaproblema ang dalawa.

Heto nga ang makabagbag damdaming mensahe ng isa sa mga bida ng ‘The Iron Heart’.

“Happy Father’s day my love. Zoe is so lucky to have a Dad like you. Always know that I’m always here for you to support you and I pray all your dreams come true. You’re amazing. I love you, @danielmirandaa_ cheers!”

Oh, bongga, ‘di ba?

Well, makikita nga sa video kung gaano kagiliw na ama si Daniel kay Zoe, na maya’t maya kung kargahin, kulitin, halikan ang bata. At siyempre, kasama rin ang kulitan, lambingan nina Daniel at Sofia, ha! (Dondon Sermino)

