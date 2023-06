Si Rizal at ang HCWs: Ating mga Bayani

Ngayon po ay June 19, kaarawan ng ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Kung kaya’t ating tatalakayin muli ang sektor na naging bayani ng lahat lalo noong panahon ng Covid-19 pandemic—ang ating mga healthcare workers o HCWs.

Kung kaya’t magandang balita para sa ating HCWs, at para na rin tuluyang makabangon ang sektor na ito, dahil sa unang araw pa lamang ni bagong Department of Health (DOH) Secretary Ted Herbosa ay nangako siya na tutugunan itong problema sa dapat na matanggap na allowances ng ating mga HCW.

Nauna na nga tayong ipinanawagan ito sa kanya at ipinaalala kung ano ang dapat gawin ng DOH sa P12.57 billion-worth of health emergency allowances na hindi pa natatanggap ng ating mga medical frontliners pero ayon mismo sa Department of Budget and Management (DBM) ay narelis na nila ang pondo sa DOH.

Sabi ko nga po, tutal ay mula sa healthcare sector si Secretary Ted kaya naniniwala tayong tutuparin niya ang kanyang pangako na bigyang prayoridad ang hindi pa nababayarang Covid-19 allowance at aalamin niya kung ano ba ang tunay na nangyari sa P12.5B na sinabi ng DBM na matagal na nilang nairelis.

Dapat lamang na mabigay na agad ang mga natenggang allowances na ito ng ating HCWs dahil malaking tulong ito sa kanilang pangagailangan at gastusin. Ika nga ni Pangulong Marcos ay dapat tayong makabangon muli.

Nito ngang nakaraang Vin D’Honneur sa Palasyo ng Malakanyang para gunitain ang ika-125th na anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas, kung saan ang inyo pong lingkod ay isa sa mga naimbita ni Pangulong Marcos na dumalo, ay inulit muli nya ang kanyang nais para sa Pilipinas na bumangon tayong muli. Hango ito sa kanyang campaign slogan na “Bangon Bayan Muli” o BBM noong nakalipas na halalan.

Aniya, “Today’s celebration has taken a whole new different meaning, as we mark this occasion with renewed hopes and spirited resolve to rise anew as a nation, not from political oppression but from economic scarring engendered by the crippling and lingering effect of the pandemic.”

“That is why, as a way to honor our forebears, it is my duty as President to keep this house in order, and steer the country to a high-growth path whose effect will be felt by each and every ordinary Juan dela Cruz,” dagdag pa ni Pangulong Marcos.

Ayon po kasi sa report ng United Private Hospital Unions of the Philippines (UPHUP), merong 20,304 HCWs ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang law-mandated Covid-19 allowances at iba pang benepisyong umaabot sa P1.94 billion mula pa noong October 2021.

Sa kuwenta ng UPHUP, ang still-unpaid benefits ng 20,304 HCWs ay umaabot sa P1.84 billion—na kinabibilangan ng One Covid-19 allowance (OCA) na nagkakahalaga ng P985.6 million; P737.5 milyong health emergency allowance (HEA); special risk allowance (SRA) na P16.8 million gayundin ang allowance para sa meals, accommodation and transportation (MAT) na P6.7 million.

Pero ayon sa DBM nakapagrelis na sila ng P19.96 billion sa DOH para ibayad sa public health emergency benefits at allowances ng HCWs at non-HCWs, alinsunod sa Republic Act (RA) 11469 at RA 11712.

Ang RA 11469 at RA 11712 po ay ang mga batas na Bayanihan 1 at Bayanihan 2 na naglaan ng mga programa ng pamahalaan na siyang tumugon laban sa pandemya at nagbigay ayuda o tulong pinansyal sa mga maralita, mga nawalan ng trabaho, naluging negosyo at iba pang sektor na matinding hinagupit ng Covid-19.

Ang inyo pong lingkod ay isa sa pangunahing may akda sa Mababang Kapulungan ng RA 11469 at RA 11712, kung saan ay kabilang ang emergency allowance para sa mga HCWs at non-HCWs sa mga pampubliko at pribadong hospital.

Ayon pa sa DBM, sa P19.96B pondo na inirelis, na-utilize na ng DOH ang P7.39B as of March 31, 2023. Kaya ang ating naging katanungan sa DOH ay nasaan na ang balanseng P12.57B?

Sa kanyang unang araw sa DOH, ganito po ang sinabi ni Secretary Herbosa: “Kung may benefits sila na hindi pa naibibigay, na supposed to have been given, I’ll try to make sure that our (DBM) and the Department of Health will be able to issue all of these things na hindi pa naibibigay. I’ll look into that … I’ll make sure lahat ng nagtrabaho at nagbigay ng serbisyo, mabigay ‘yung benefits nila … We need to solve this. Priority ko ‘to.”

Kaya aasahan natin itong mga salitang binitiwan ni Secretary Ted.

Sa ilalim po ng RA 11712, ang medical frontliners ay dapat makatanggap ng buwanang HEA na katumbas ng P3,000 para sa health workers sa low-risk area; P6,000 kung nasa moderate-risk area at P9,000 para sa medical frontliners sa high-risk areas.

At kung inyong maaalala, nilagdaan ng noo’y Pangulong Duterte ang Proclamation No. 929 noong March 16, 2020 na nagdeklara ng 6-month state of calamity sa buong bansa dahil sa Covid-19 at na-extend ito ng isang taon hanggang September 12, 2021 sa ilalim ng Proclamation No. 1021, at muling na-extend ng isang taon pa hanggang Sept. 12, 2022 sa ilalim ng Proclamation No. 1218.

Nang maupo si Pangulong Marcos, na-extend ang state of calamity hanggang December 2022. Sinabi pa ng Pangulo na magpapatuloy ang Covid-19 allowances ng medical frontliners kahit hindi na ma-extend ang state of calamity sa taong 2023.

Bukod Sa HEA sa ilalim ng RA 11712, ang mga HCWs na nagkaroon ng mild o moderate Covid-19 infection ay makakatanggap ng P15,000 compensation habang ang mga tinamaan ng severe o critical coronavirus disease ay makakatanggap ng P100,000. Ang pamilya naman ng bawat HCWs at non-HCWs na namatay sa Covid sa pagganap sa kaniyang tungkulin ay makakatanggap ng P1 milyon.

Maliban sa HCWs, nag-aantay din ng benepisyong ito ang mga non-HCWs. Kabilang dito ang mga nagbibigay ng medical, allied medical, administrative, technical, at support services sa hospitals, health facilities, laboratories, medical o temporary treatment at monitoring facilities, at vaccination sites.

Nang ideklara ng World Health Organization (WHO) na hindi na global public health emergency ang Covid-19 ay lubos po ang ating kasiyahan na nalagpasan na natin ang nakakatakot na bahagi ng ating kasaysayan, nalagpasan na natin ang krisis pangkalusugan at pinansyal na nagpabagsak sa buong mundo.

Pero nalulungkot pa rin tayo na kahit tapos na ang Covid-19 global public health emergency ay hindi pa rin pala naibigay ang allowance na kasama sa ating mga ipinaglaban sa ilalim ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2.

Laging sinasabi ng Pangulo na ang mga medical frontliners natin ay mga bayani. Pero tila ang mga bayaning ito ay patuloy ng pinaghihintay ng DOH.

Ang napakagagandang benepisyo na ipinaglaban natin sa Kongreso para maisabatas at mapunta sa mga bagong bayaning ito ay hindi naman pala napapakinabangan ng nakararami sa kanila hanggang sa ngayon.

Aba, kelan pa po? Hanggang kailangan natin paghihintay at paasahin ang mga bayani ng pandemya? Huwag naman sanang umabot pa sa puntong sasabihin ng mga HCW at non-HCWs ang kasabihang: “Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo?”

Kilos na po mga kinauukulan, ngayon na!