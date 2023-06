Rob ‘di na itutuloy paghuhubad

Dapat pala ay ibebenta si Rob Gomez bilang isang sexy actor kaya ang unang project na ginawa niya ay ang erotic drama na ‘A Girl And A Guy’ na pinalabas via Netflix noong 2021 na kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

Dahil matagal nang gustong pasukin ni Rob ang showbiz, pumayag siya na gawin ang sexy movie kunsaan marami silang sex scenes ni Alexa Miro. Nagpakita rin ng kanyang puwet si Rob sa unang pelikula niya.

Pero biglang nabago ang image ni Rob nang pasukin na niya ang pag-arte sa teleserye na ‘Mano Po Legacy: The Family Fortune’. Hindi na raw tinuloy ang sexy image niya dahil maraming nagkagusto sa kanya bilang leading man sa teleserye.

“Actually, the plan was to turn ‘yung ‘A Girl And A Guy’ into a series for Netflix. Pero dahil naiba na ‘yung path ng career ko, we decided to drop the sexy image and focus on me doing drama on television. Tsaka hindi na rin puwede mag-sexy si Alexa kasi she’s now into TV hosting. No regrets about doing those sexy scenes kasi maganda naman ‘yung project. And I don’t mind doing another sexy film naman. Doing drama on TV is what I’m enjoying right now,” sey ni Rob na isa sa dalawang leading men ni Herlene Budol sa GMA teleserye na ‘Magandang Dilag’.

Nasa dugo nga ni Rob ang pagiging artista dahil isang Ejercito ang kanyang ina, ang dating aktres na si Kate Gomez na nakababatang kapatid ni Gary Estrada.

“Kaya noong bata pa lang ako, alam ko na one day papasukin ko ang showbiz because of what they are saying na nasa dugo ko ang showbiz. I know that it’s a tough act to follow the footsteps of my family who are great actors, but I will do my best to prove to everyone that I also belong in this industry,” pahayag pa ni Rob. (Ruel Mendoza)