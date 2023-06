Permanenteng evacuation center itayo, hinirit ng ACT-CIS

Sa halip ng mga classrooms, sa mga evacuation centers na lang sumilong ang mga biktima ng kalamidad.

Ayon kay ACT-CIS Cong. Jocelyn Tulfo, “dahil wala tayong evacuation centers, sa mga eskwelahan nag-e-evacuate ang mga tao kapag may bagyo o lindol at iba pang kalamidad.

“Pero ang problema walang pondo sa pagpapatayo ng mga ito kaya nagdo-doble ang function ng mga paaralan, dahil ginagamit ding evacuation center” ani Cong. Tulfo.

Suhestiyon ni Mrs. Tulfo, maglaan ng pondo para sa mga ito na maaring gamitin as multi-purpose buildings pag walang kalamidad.

“One fine example is itong sa Mayon, medyo matagal-tagal na ang mga evacuees sa mga classrooms. Mabuti na lang bakasyon na”, hirit naman ni ACT-CIS 1st Nominee Cong. Edvic Yap.

Ani Cong. Yap, “I think na brought up na ito ni Cong. Erwin Tulfo kay Pangulong Marcos noong sa DSWD pa siya pero syempre maraming other priorities ang administrasyon tulad ng hunger mitigation”.

“Pero we really need to start building these evacuation centers kasi panay ang delubyo na ngayon dahil sa climate change”, dagdag ni Yap.

