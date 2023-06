Partido Federal nagpapalakas ng puwersa

Kumikilos ang Partido Federal ng Pilipinas (PFP) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na palakasin ang kanilang puwersa matapos manumpa ang mga bagong miyembro na kinabibilangan ng 10 gobernador at alkalde mula sa iba’t ibang panig ng bansa.

Ayon kay South Cotabato Gov. Reynaldo Tamayo Jr., natio­nal president ng PFP, pinalalakas nila ngayon ang electoral structure ng kanilang partido.

Aniya ang pagpapa­lawak ng kanilang puwersa ay naglalayon na matulungan ang pangulo sa kanyang mga programa lalo na sa usa­pin ng agrikultura at matulungan ang mga nasa laylayan.

“Our president is also obviously doing his best to address the agricultural problems. The will of the president is to uplift the yields of our rice farmers, their lives, and their income so that our farmers can be alleviated from the dire poverty line. President Marcos Jr. wants to improve the poverty line from 18 percent down to a single digit, 9 percent, or even 8 percent. With this, food security will now be assured,” paliwanag pa ni Tamayo.

Ang mass oath taking ng mga bagong miyembro ay pinangunahan nina Tamayo, Natio­nal Secretary General Tom Lantion, at Manila Chapter President Atty. Alex Lopez. (Mina Navarro)