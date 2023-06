Pag-asa para sa mga mahihirap na kidney patients

Ginugunita natin ang buwan ng Hunyo ng bawat taon bilang National Kidney Month.

Tatlumpung taon na ang nakalipas ng iproklama ito ng yumaong Pangulong Fidel Ramos para mapalawak ang kamalayan ng mga kababayan natin sa matinding panganib na dala sa kalusugan ng sakit sa bato.

Marami ng kampanya ang isinagawa ng gobyerno para ipaalam ang mga dapat gawin para maiwasan ang sakit sa bato. Pero bunga ng maraming kadahilanan, kasama na ang pagdami ng mga Pilipinong may hypertension at diabetes, tumataas pa rin ang bilang ng mga may chronic kidney disease (CKD). Ang tinatawag na Stage 5 ng CKD o CKD 5 ang pinakagrabeng sakit na bato na nangangailangan na ng dialysis o kaya naman ay kidney transplant.

Nakakalungkot na marami sa mga kababayan natin ay may CKD 5, na tinatawag din na end-stage kidney disease. Ito na ang pampito sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay sa ating bansa. Sa pinakahuling tala, tinatayang may 2.3 milyong Pilipino ang may CKD.

Simula pa noong 2017, ang Davao City ang nanatiling pangatlo sa pinakamaraming kaso ng CKD sa bansa.

Nakakaalarma na ang ganitong mabilis na pagdami ng bilang ng may malubhang sakit sa bato, lalo pa’t kung mahirap ang maysakit at walang panggastos para sa dialysis.

Ang pinakamurang dialysis ay P2,000 kada sesyon. Minsan ay umaabot pa sa P5,000. Para mabuhay, gagastos ang maysakit ng P24,000 hanggang P60,000 kada buwan. Saan kukuha ng ganitong halaga ang mga mahihirap?

Kaya naman ang inyong Kuya Pulong ay naghain ng panukalang batas na ang layunin ay magkaroon ng dialysis ward sa lahat ng pampublikong ospital at gawing libre ang pagbibigay ng ganitong lunas para sa mga mahihirap na pasyente.

Kasama natin sina Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Cong. Edvic Yap sa pagtutulak ng panukalang ito na nakapaloob sa House Bill 7841.

Sa kasalukuyang guidelines ng Philhealth, sakop nito ang pagpapa-dialysis ng Philhealth member hanggang sa 144 sessions. Balak daw ng Philhealth na palawakin ang coverage sa 156 sessions.

Pero bago ka makagamit ng benepisyong ito, dapat ay nakatala ka sa Philhealth Dialysis Database. Dapat rin ay accredited ng Philhealth ang dialysis center na pupuntahan ng maysakit.

Kapag ikaw ay mahirap na pasyente, karaniwan ng sa pampublikong ospital ang punta mo para magpagamot. Ilan lang ang mga may dialysis unit sa mga pampubliikong ospital sa mga probinsiya. Kung sakop man ng Philhealth ang pagpapa-dialysis ay tiyak na mahaba ang pila sa mga government hospital.

Kaya sa ilalim ng aming panukala, dapat makapaglagay ng dialysis ward na may kumpletong gamit ang bawat national, regional at provincial hospital sa bansa sa loob ng dalawang taon kapag ang bill ay naisabatas na. Ito ay para makatiyak ng libreng dialysis ang mga mahihirap na pasyente, lalo na ang mga nakatira sa labas ng Metro Manila.

Umaasa tayong maisasabatas ang bill natin. Pero mas mabuti pa rin na umiwas sa sakit. Mas maigi na malaman agad kung may problema sa kidney o iba pang parte ng katawan sa pamamagitan ng pagpapa-check up sa doktor. Kaya meron din tayong House Bill 5074 na ang layunin ay maging libre ang pagpapacheck-up ng bawat Pilipino. Sa ilalim ng bill na nai-file natin nitong nakaraang taon, sisimulan ito sa libreng pagte-test ng blood sugar at cholesterol para sa lahat ng Pilipino.

Bago pala tayo magtapos, masaya nating ibabalita na sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment (DOLE), may dagdag na 3,422 Dabawenyo ang nabigyan ng benepisyo sa ilalim ng Tulong Panghanapbuhay sa ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) program. Sinala ng tanggapan ng inyong Kuya Pulong ang mga beneficiaries mula sa mahigit 5,000 na aplikante.

Mga karpintero, obrero, senior citizen, shoe shine boy, street vendor at mga nasunugan ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng TUPAD. Magtatrabaho sila ng hindi bababa sa sampung araw pero hindi hihigit sa tatlumpung araw bilang TUPAD beneficiary.

Patuloy na makikipag-ugnayan ang inyong Kuya Pulong sa DOLE para mabigyan ng ayuda sa ilalim ng TUPAD ang mga karapat-dapat tulungan.