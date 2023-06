Niño Alcantara, Hiroki Moriya petmalu ng Thailand netfest

DINOMINA nina Francis Casey ‘Niño’ Alcantara at Japanese partner Hiroki Moriya sina Maximus Jones ng Thailand at Finn Reynolds ng New Zealand, 6-2, 6-4, Sabado, Hunyo 17, upang pagharian ang ITF M25 Nakhon Si Thammarat sa Walailak University tennis courts sa Thailand.

Ito ang pangalawang titulo bilang magkapares nina Alcantara at Moriya ngayong buwan matapos ang sa ITF M25 Jakarta noong Hunyo 3. Sinundan nila ito ng quarterfinal finish noong nakaraang linggo sa isa pang ITF M25 event sa Indonesia.

Kahit ang home crowd hindi nakatulong sa 18-anyos na si Jones at ang kanyang Kiwi partner na itabla ang laban dahil pinigilan nina Alcantara at Moriya ang isang super tiebreak.

Agad kinontrol ng second seed na sina Alcantara at Moriya ang laban sa pagwasak sa fourth-seeded rival sa opening set bago isa pang service break sa fifth game nagbigay-daan sa Pinoy at Nippon netters na bumuo ng kumportableng 5-1 lead tungo sa first-set win.

Naulit ito sa ikalawang set ang unang nasabing senaryo sa pagbubukas ng laban kung saan muling sinira nina Alcantara at Moriya sina Jones at Reynolds sa unang laro sa pagbokya.

Ginawa nina Alcantara at Moriya sa buong laban na hindi maharap sa break point hanggang sa ikawalong laro ng ikalawang set. Nakasalba sila ng dalawang break point at hawak pa rin ang serve para umakyat sa 5-3.

Tumaas ang ranking Alcantara world Nol. 275 sa Association of Tennis Professionals men’s doubles event, ilang baitang mas mababa kaysa sa kanyang career-high na ika-257 noong Disyembre 2018.

(Lito Oredo)