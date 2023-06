Miko Granada, Alethea Gaccion pasiklab sa JPGT

PASABOG si Miko Granada ng 62 points upang kumbinsidong magkampeon sa boys habang si Alethea Gaccion ang sumunggab sa trlopeo ng girls sa 53 points sa kakatapos na 1st Junior Philippine Golf Tour 2023 Series sa Caliraya Springs Golf Club sa Cavinti, Laguna.

Naghahanda sa premier US junior tournament sa Hulyo, nagsumite si Granada ng solidong eight-under 64 round sa kalmadong kondisyon sa likod ng anim na birdie para sa pares na 32 na may eagle sa par-5 No. 4 ng par-72 course, na nag-host din ng Philippine Golf Tour leg noong Abril.

Ang 62 points sa Modified Stableford scoring system ang nagbigay sa kanya ng abanteng 11-point na panalo kay Zachary Villaroman, na may tatlong birdie at apat na bogey para sa 73 at 51 markers sa premier 13-15 age group category na sinabakan ng 26 players.

May 51 pts. din si Shinichi Suzuki sa gross 73 pero si Villaroman ang sumegunda via countback, may 29 points siya sa 9 holes laban 24 ng una sa parolyong lugar na naging abala rin ng boys’ and girls’ 9-10 at 11-12 tournament noong Mayo. (Ramil Cruz)