Lato-lato sa Senado

Nitong mga nakaraang araw, nagtrending ang isa sa mga tweet ni dating Senador Ping Lacson na nagsasabing “nothing wrong with winning an election using popularity and gimmickry-that’s all part of democracy. The thing is, one you take your oath of office, stop being a showman and start becoming a statesman. Honor, not humor.”

Samu’t-saring reaksiyon ang inani ng tinuran na ito ng dating mambabatas at kaisa-isang naging pinuno ng PNP na ganap na nakapagpatupad ng tunay na disiplina sa lahat ng kapulisan sa ilalim ng kanyang administrasyon.

Bukod sa iba’t-ibang reaksiyon ay tila mayroon ding tinamaan sa kasalukuyang hanay ng mga mambabatas ang tinuran na ito ng dating senador na naglingkod sa gobyerno ng mahigit sa 40 taon at ‘ni minsan ay di nakaladkad sa pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan o pagmalalabis sa puwesto.

Isa sa tila tinamaan ay ang bagitong mambabatas na si Senador Robin Padilla na tila nagcoconcentrate sa pagpapahaba ng kanyang bigote bilang paghahanda daw sa isang pangmalakasang pelikula.

Sa isang post ng kanyang official social media account (‘yung may check na blue), sinabi ni Senador Padilla na ang Senado ngayon ay hindi nagpapatawa at minana lamang daw nila sa dating mambabatas ang situwasyon na kanilang inabutan. Inamin din niya sa kanyang post na hindi na pagiging honorable-looking ang pagganap ng mas batang henerasyon sa kanilang trabaho.

Pero hindi siguro match na pagkumparahin si Senador Padilla at mga nagawa na niya, kung meron man, sa naging rekord ni Senador Lacson dahil talagang malayong malayo ang agwat ng mga ito.

Si Senador Padilla ay dating artista habang si Senador Lacson ay sa mga pangyayari sa totoong buhay ilang beses nang naging bida.

At dahil may mga nauna sa kanya sa Senado na galing din sa industriyang pinagmulan, aba’y marapat na sa mga ito siguro siya ikumpara.

Bilang refresher, ang mga kasalukuyang senador na nanggaling sa showbiz industry ay kinabibilangan nina Senador Lito Lapid, Bong Revilla at Jinggoy Estrada.

Sa mga nabanggit, maaring si Lapid ang pinakatahimik pagdating sa plenaryo at mga committee hearings pero kung bubuklatin ang rekord ng Senado, malulupet na panukala ang kanyang napagtagumpayan na at naging batas.

Si Senador Revilla naman ay tila pinagsasama ang mga natunan niya sa pamumuno sa lokal na pamahalaan at sa lehislatura dahil bukod sa pagdalo dalo sa mga pagdinig at partisipasyon sa plenaryo, matikas din ito sa pagtulong lalo na sa panahon ng kalamidad at ang balita ko nga, nagtungo ito sa Albay para mamamahagi ng tulong sa mga pinagbabantaan ng Mayon.

Si Senador Jinggoy naman ay halos ganoon din ang ginagawa.

At higit sa lahat, napapanatili nila ang pagiging honorable-looking.

So sino ang pinapatamaan ni Senador Padilla sa kanyang post?

Bigla ko tuloy naalala ang mga batang naglalato-lato dahil bagama’t sila ay natutuwa sa tunog na likha nito, mas maraming naiingayan at naiinis sa nililikhang ingay.

