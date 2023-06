Kumakaway na mga Multo sa Libingan 

Mga ka-Misteryo nakakita na ba kayo ng mga kumakaway na multo sa mga libingan?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Roman ng Maynila ay nagbahagi ng kanyang karanasan nang makakita ng mga multo sa isang libingan.

Misteryo: “Paano mo naranasan yun nang makita mo ang mga multo.”

Roman: “Sa totoo lang hindi ko alam na libingan pala yung napuntahan namin. Akala ko parke yun kasi hindi naman nakalagay na may libingan doon. Then yun sa bungad pa lang nakita ko may kumakaway na babae.”

Misteryo: “Sabi mo babae baka naman hindi multo yun? Paano mo nasabing multo?”

Roman: “Kasi kung tao yun dapat nakita o napansin ng mga kasabay naming ibang tao dun sa parke pero ako lang talaga ang nakakita.”

Misteryo: “Anong hitsura nung babaeng nakita mo?”

Roman: “Bata pa siya kamukha ng isang artista at parang may dugong-Espanyol. Yung damit niya parang panahon pa ng mga kastila at ang creepy kumakaway siya. Tumigil muna ako saglit at nag-isip na mabuti. Nagdalawang-isip ako kung tao nga ba o multo yung babae. Pero nabuo ang hinala ko na hindi siya tao kasi nakalutang siya sa hangin. Kaway siya ng kaway at naka-smile pero nag-decide ako na wag lumapit sa kanya.”

Misteryo: “Natakot ka ba ng makita mo siya?”

Roman: “Hindi ako natakot lalu nang makita kong nakalutang siya pero nagtataka ako kasi kinakawayan niya ako. Inisip ko kung lalapitan ko ba siya pero nag-decide na akong hindi na magpunta sa lugar niya kaya umiwas kami ng daan. Habang paalis kami sa parke nakita namin meron palang dalawang libingan doon, isa para sa mga bikitma ng COVID-19 at isa para sa karaniwang kamatayan.”

Kayo meron na ba kayong katulad na karanasan? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.

Rey T. Sibayan

