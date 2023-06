Kim palaging ratsada sa trabaho

Ipapakita ni Kim Chiu ang ‘ukay’ culture ng mga Pinoy sa upcoming series niya para sa Amazon Prime Video na may titulong ‘Fit Check: Confessions of an Ukay Queen’.

Magsisimulang ma-stream ang naturang comedy-drama series ni Kim on July 6 at mapapanood ito sa 240 countries and territories sa buong mundo.

Sa ‘Fit Check’ gagampanan ni Kim si Melanie na nagbebenta ng ukay clothes na minana niya sa kanyang ama. Pero biglang nagkaroon ng sunog at nadamay ang Ukay King store niya kaya siya nabaon sa malaking utang.

Nakilala naman ni Melanie si Chris played by Jake Ejercito na isang fashion executive at naghahanap ng aspiring designers para sa itatayo niyang business. Nagkataon na iyon ang talent ni Melanie kaya nagkaroon siya ng pag-asa na maiahon ang kanyang pamilya.

Walong episodes meron ang ‘Fit Check’ na produced ng ABS-CBN Entertainment and Dreamscape Entertainment. Kasama rin sa cast sina Angel Aquino at Christopher de Leon. Mula ito sa direksyon ni Nuel Naval.

“We want to create a high quality, entertaining show that not only delves into themes of love and family drama, but also female empowerment and self-discovery. It showcases the determination and resilience required to succeed in a competitive industry,” ayon kay Ms. Cory Vidanes, COO for Broadcast of ABS-CBN.

Makakasama ang ‘Fit Check’ sa Prime Video catalog na tampok ang mga Filipino films and series tulad ng ‘Cattleya Killer’, ’10 Little Mistresses’, ‘Deleter’, ‘Family Matters’, at ‘Walang KaParis’.

Sobrang bilib naman ang fans kay Kim dahil talagang hindi siya nababakante sa ABS-CBN at napakarami niyang proyekto, ha!

