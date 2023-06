Kahit 83 years old na: Al Pacino sobrang excited sa pagiging tatay uli

Isang baby boy named Roman ang bagong anak ng 83-year old legendary Hollywood actor na si Al Pacino.

Anak ito ni Pacino sa kanyang 29-year old girlfriend na si Noor Alfallah. Pang-apat na anak ito ni Pacino. Meron siyang 33-year-old daughter named Julie Marie mula sa acting coach na si Jan Tarrant, at 22-year-old twins named Anton and Olivia mula sa aktres na si Beverly D’Angelo.

Nakatanggap ang Oscar winner ng maraming pagbati kabilang na rito ang mula sa longtime friend na si Robert De Niro na naging tatay din ulit for the seventh time sa edad na 79.

Sa isang video, ito ang nasabi ng ‘The Godfather’ star sa kanyang pagiging daddy ulit, “It’s very special. It always has been. I’ve got many kids, but this is really special coming at this time.”

Ayon naman sa rep ni Pacino, “Al loves being a father and always has. He is excited. Being a parent is and always was an important part of Al’s life.”

Isang film producer ang girlfriend at baby mama ni Pacino na dating nakarelasyon ang rock legend na si Mick Jagger. (Ruel Mendoza)