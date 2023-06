Janella bagong leading man si Win Metawin

Sampung taon na ang nakalipas mula nang ilunsad si Janella Salvador bilang isa sa new stars ng Star Magic Circle 2013.

Mula noon hanggang ngayon ay patuloy ang pagningning ng bituin ni Janella at mas magiging bongga pa ang kanyang bituin ngayong 2023 dahil sa mga proyektong kanyang gagawin.

Masaya nga ang Star Magic sa tinatakbo ng career ni Janella dahil maliban nga sa teleserye nila ni Joshua Garcia na kukuhanan sa London, United Kingdom ay bibida rin siya sa isang international film na kukuhanan naman sa Hong Kong.

Paniguradong pag-uusapan siya hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba’t-ibang bansa sa Asya dahil ang isa sa pinakasikat na Thai actor na si Win Metawin ang makakapareha niya sa nasabing international film.

Unang nakilala si Win nang gampanan niya ang chickboy student na si Tine sa phenomenal Thai BL (boys’ love) series na ‘2gether’ kunsaan nakapareha niya si Bright Vachirawit.

Dahil sa kasikatan ng ‘2gether’ at ng tambalan nila ni Bright na tinawag na ‘BrightWin’ ay sunod-sunod na ang naging proyekto ni Win sa Thailand at sa buong Asya, at isa na nga rito ay ang pelikula nila ni Janella.

Ayon sa aking source sa Star Magic, nagkita na sina Janella at Win two weeks ago sa Bangkok para sa story conference ng pelikula nila.

Natuwa raw ang production ng pelikula dahil kahit first time pa lang nina Janella at Win na nagsama ay kitang-kita na raw ang chemistry at rapport ng dalawa.

Puring-puri naman daw ni Janella ang Thai actor na makakapareha niya dahil sa kabaitan daw nito.

Sa kasulukuyan ay nasa Japan si Win para ‘Side by Side Concert Tour’ nila ni Bright bago ito lilipad sa Hong Kong this week para sa shooting ng pelikula nila ni Janella na magtatagal ng isang buwan.

Habang nasa Hong Kong ay isisingit ni Win ang ‘Side by Side Concert Tour’ na gaganapin doon at inaasahan nga na manonood ni Janella.

