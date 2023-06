Irrigation, NFA, Housing pasasa sa subsidy ng gobyerno

Tumaas ng 74% ang subsidy ng national government sa mga government-owned and controlled corporation (GOCC) noong Abril.

Base sa cash operations report ng Bureau of the Treasury, lumalabas na lumobo ang budgeta­ry support sa mga GOCC sa P8.9 bilyon noong Abril mula sa P5.1 bilyon ng kaparehong buwan noong nakaraang taon.

Sa kabuuang halaga, pinakamalaki ang napunta sa National Irrigation Administration (NIA) sa P3.8 bilyong subsidy, pangalawa ang National Food Authority (NFA) na may P2 bilyon at National Housing Authority na may P836 milyon.

Ang iba pang nabigyan ng subsidy ay ang Philippine Rice Research Institute (P429 million), Philippine Children’s Medical Center (P266 million), Phi­lippine Heart Center (P178 million), Philippine National Railways (P132 million), Philippine Crop Insurance Corporation (P134 million), National Kidney and Transplant Institute (P125 million) at Lung Center of the Philippines (P121 million).

Sa unang apat na buwan ng 2023, umabot na sa P30.2 bilyon ang kabuuang subsidy ng national government sa mga GOCC, pinakamalaki ay ang NIA na nakakuha na ng P14.06 bilyon.