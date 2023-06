Ira Alido gigil sa ika-2 korona ng ICTSI-Philippine Golf Tour

LAHAT ng anim na nanalo na sa 15th Philippine Golf Tour 2023 gigil mahablot ang pangawalang titulo sa pampitong yugto sa ‘di pamilyar na lugar ng ICTSI Forest Hills Classic na sasambulat sa Martes (Hunyo 20) sa Nicklaus curse sa Antipolo.

Isa rito si Ira Christian Alido na mula sa kung saan ay sinilat si Antonio ‘Tony’ Lascuña Jr. ng isang palo at diniktahan ang rambol para sa Order of Merit honors sa Bacolod noong Marso. Kumpiyansa siya sa nalalapit na P2M event na ihahatid ng International Container Termial Services, Inc. at oorganisahin ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

Ito ay sa kabila nang nakakangilong pagtapos sa huling bahagi ng dating amateur hotshot, na hinarbat ang unang tagumpay sa PGT sa Riviera noong 2020. Nanguna siya sa karera sa PGT Valley dalawang linggo na ang nakakalipas, kumamakasa hanggang gitna, pero tumirik sa huli, nagsara ng 76 at sumalo sa pang-anim.

“I wouldn’t call it a loss of rhythm but more of a learning experience and that only makes me want to play even better (sa susunod na event),” deklarasyon nitong isang araw ni Alido. “Like I said the last time, I’m exactly where I want to be right now and I whole-heartedly believe I can compete to win week-in and week-out.”

May kagaya niya ring misyon sina Valley leg champion Reymon Jaraula, Villamor Philippine Masters titlist Jhonnel Ababa, Iloilo leg runaway winner Rupert Zaragosa at Lascuña,na kuminang sa Caliraya Springs.

(Ramil Cruz)