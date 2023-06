Girl clouters pumalaot din sa Under-15 World Cup

HINDI lang isa kundi tatlong pambansang koponan ng Amateur Softball Association of the Philippines (ASAPhil) ang sasabak sa prestihiyosong World Cup.

Ito ay matapos na tumuntong din ang PH women’s under-15 team sa sarili nitong Softball World Cup 2023.

“We now have 3 national softball teams that qualified for the World Cup this year!,” masayang post nitong Sabado ni ASAPhil secretary general Chezka Altomonte.

Tinutukoy niya ang national women’s softball team (Blu Girls), ang Co-Ed Slowpitch Softball Team at ang pinakahuli na u15 girl’s softball squad.

“The national men’s softball team (Blu Boys) will compete this month and will be vying for a World Cup slot as well,” sabi pa ni dating Blu Girls mainstay Altomonte.

Huling tinalo ng Team Pilipinas ang Korea para angkinin ang tansong medalya at siguruhin ang silya sa WBSC World Cup U15 Women Softball 2023 sa Oktubre sa Tokyo, Japan.

Pumasok ang koponan, na pinili mula sa ILLAM Manila, Pasig at Bulacan, sa bronze medal match ng Under15 Women’s Softball Asia Cup sa Puli, Taiwan.

Binigo ng Filipina batters ang Singapore, 10-1, para tapusin ang eliminations na may 3 panalo at 2 talo.

Tinalo ng Pilipinas sa preliminaries ang India, 6-0, laban sa Koreans 2-1, bago yumuko sa powerhouse teams ng Japan, 0-14 at Chinese Taipei, 3-5. (Lito Oredo)