Gilas ‘Pinas isasalpak ang unang panalo sa teritoryo

Opening day game ng Gilas Pilipinas ang Dominican Republic sa siklab ng 19th FIBA World Cup 2023 sa Aug. 25 sa Philippine Arena sa Bulacan.

Alas-8:00 ng gabi ang iskedyul ng tipoff, pagkatapos ng 4 p.m. game ng top 10-ranked Italy at Angola.

Mamanduhan ni coach Chot Reyes ang No. 40 Nationals laban sa world No. 23 Dominican Republic na inaasahang babanderahan nina Karl-Anthony Towns ng Timberwolves at mainstays Andres Feliz at Eloy Vargas.

Sa harap ng home crowd na inaasahang pupuno sa 50,000-seater Bocaue venue, misyon ng Gilas na sikwatin ang unang FWC win sa sariling teritoryo.

Pangalawang hosting ito ng ‘Pinas sa global event pagkatapos noong 1978 habang kilala pa ang torneo bilang FIBA World Championships.

Bilang host country noon, nilaktawan ng Filipinos ang preliminary phase at dumiretso na sa semifinals pero walang naipanalo sa pitong laro bago yumuko sa Australia sa classification round.

Eighth pagkatapos ng kampanya ang Pinoys na giniyahan ni Ramon Cruz kasama sina Joy Carpio, Nathaniel Castillo, Alex Clarino, Gregorio Gozum, Pol Herrera, Padim Israel, Bokyo Lauchengco, Edward Merced, Cesar Teodoro, Steve Watson at Cesar Yabut.

(Vladi Eduarte)