Dela Rosa: 5% pay cut ikonsulta sa mga pulis, sundalo

Hiniling ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa sa Senate committee on national defense and security at sa Department of Finance na konsultahin muna ang mga pulis at sundalo kung payag sila sa 5 percent na bawas sa kanilang suweldo.

Reaksiyon ito ni Dela Rosa sa rekomendasyon ng Department of Finance na ang military and uniformed personnel (MUP) na nasa aktibong serbisyo ay kailangang mag-contribute ng 5% ng buwanang sahod para sa retirement fund sa unang tatlong taon ng reporma sa kanilang pension system.

Sa kabuuan, ang mga rookie na pulis at sundalo ay magko-contribute ng 9 percent ng kanilang basic sa­lary at longevity pay.

Ang DOF ang siyang namumuno sa technical workin­g group (TWG) na tumutulong kay Senador Jinggoy Estrada, chairman ng defense committee para mabalangkas ang pension reform law.

“We have to consider everything. Kailangan talagang magkaroon ng magandang consultation diyan,” giit ni Dela Rosa sa interview ng DZBB nitong Linggo.

“Dapat ipaintindi sa kanila na tiis lang muna kayo at konti lang naman itong iko-contribute ninyo basta mayroon lang papasok at makakaalay sa pondo ng gob­yerno na gagamitin sa pension and gratuity fund na para sa inyo din,” paliwanag ng senador.

Aniya, kailangan ang pagtutulungan ng Palasyo, Senado, mga pulis at sundalo dahil kung hindi ay mababangkarote ang kaban ng gobyerno.

“Magtulungan tayo otherwise tayo lahat din ang magsa-suffer kapag nagkaroon ng fiscal collapse ang bansa” babala ni Dela Rosa.

