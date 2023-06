Daniella Uy nagpatigas para sa ICTSI Forest Hills Classic

MAY bahagi si Daniella Uy na bangungot sa lahat nang natapos na anim na yugto ng 11th Ladies Philippine Golf Tour 2023 patungo sa pagsiklab ng pampitong bahagi sa Martes.

Pero dehins lumilingon ang dating Junior World champion sa kahit isa sa mga nakalipas na torneo, palagi lang na maging mahusay at malakas patungo sa susunod na labanan.

Pa-ICTSI Forest Hills Classic sa Hunyo 20, nagpahinga siya pagkasegunda sa Valley, nag-gym para sa strength training at naghasa sa putting stroke.

Na nagpa-armado sa kanya sa pagpuntirya sa P1M golfest na kaloob ng International Container Terminal Services, Inc. at oorganisahin ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

“After Valley, I took a few days off to give my left wrist a rest. Then I focused on getting my body stronger in the gym and worked on my putting,” lahad ni Uy nitong isang araw, iniskor ang unang tagumay sa LPGT Riviera-Langer noong 2021, pero mula roon kinapos na masundan iyon.

Kumampanya siya sa ibayong dagat sa malaking parte ng 2022 upang magpalakas, pero hindi pa pinapalad sa PGT palagi lang swak sa Top 5 sa kalahatian na ng taon.

Panlima siya sa Bacolod, tabla sa pang-apat sa Iloilo, salo sa fifth place sa Caliraya Springs, olats sa sudden death sa Luisita, buhol sa third sa Villamor Philippine Masters at sumegunda uli sa Valley na pinamayagpagan ni amateur Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson.

